freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 29,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 29,54 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 29,54 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 29,72 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 3.769 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Abschläge von 22,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,30 EUR.

freenet veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab