freenet Aktie News: freenet reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,58 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,72 EUR. Bei 25,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.320 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 26,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,67 Prozent. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Abschläge von 18,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,68 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,76 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 16.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,89 EUR je Aktie.

