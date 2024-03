freenet Aktie News: freenet zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 25,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 1,3 Prozent auf 25,78 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,82 EUR an. Bei 25,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 104.915 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 2,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,76 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus