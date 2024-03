freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Die Aktie von freenet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,44 EUR.

Mit einem Wert von 25,44 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 09:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,48 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.837 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,52 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2024. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,88 EUR am 05.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,92 Prozent.

Nach 1,68 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,76 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

