freenet Aktie News: freenet am Mittag schwächer

freenet im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 34,46 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 34,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 34,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 102.627 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 35,84 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,89 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,97 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 688,50 Mio. EUR umgesetzt.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus