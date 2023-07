freenet Aktie News: freenet wird am Mittag ausgebremst

freenet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 23,22 EUR.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 23,22 EUR ab. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 23,20 EUR. Bei 23,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 55.750 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,95 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,07 EUR aus.

freenet ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 637,80 EUR, gegenüber 675,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,58 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. freenet dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

