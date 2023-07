freenet Aktie News: freenet tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 23,32 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,24 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.785 Stück gehandelt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. 13,46 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,07 EUR je freenet-Aktie an.

Am 03.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte freenet am 04.08.2023 präsentieren. Am 07.08.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

freenet-Aktie steigt: freenet übertrifft in Q1 Analysten-Erwartungen