freenet Aktie News: freenet zieht am Vormittag an

freenet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 21,66 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 21,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 22,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.039 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 14,04 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,43 EUR.

freenet ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 675,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 10.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

