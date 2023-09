freenet Aktie News: freenet am Montagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 22,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.381 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 16,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Abschläge von 15,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,77 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von freenet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verloren