freenet Aktie News: freenet am Mittag freundlich

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 22,28 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,28 EUR zu. Bei 21,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.345 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). 18,76 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 19,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,73 EUR aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 09.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

