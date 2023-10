freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 21,92 EUR nach.

Das Papier von freenet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 21,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,88 EUR aus. Bei 21,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.563 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 15,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,73 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

