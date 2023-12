freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 25,70 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 25,70 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 25,48 EUR. Bei 25,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.032 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 2,96 Prozent zulegen. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 32,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,54 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

