freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,42 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,42 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.154 freenet-Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 30,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 2,19 Prozent niedriger. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,30 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

