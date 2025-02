freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 29,70 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 29,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.686 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 23,30 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die freenet-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen