freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 29,34 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 29,34 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 29,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.840 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,36 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,30 EUR.

Am 07.11.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,50 Mio. EUR.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je freenet-Aktie belaufen.

