freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,88 EUR.

Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,88 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 25,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.193 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 19,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,68 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,76 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

