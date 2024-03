freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 25,90 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 15:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,90 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,90 EUR an. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.995 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 26,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,38 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,68 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,76 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

