freenet Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit freenet ein

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 33,94 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 33,94 EUR nach oben. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,08 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 31,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 816.455 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 34,08 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2024). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 48,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,95 EUR an.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 618,50 Mio. EUR, gegenüber 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,17 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

