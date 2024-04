freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 26,28 EUR ab.

Das Papier von freenet befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 26,28 EUR ab. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,20 EUR nach. Bei 26,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 94.754 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 20,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 20,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,65 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2024 aus.

