freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,62 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,62 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.710 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 23,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 24,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 18,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,55 EUR je Aktie eingenommen. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,47 EUR je Aktie.

