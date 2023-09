freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 22,02 EUR zu. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 22,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.903 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 28,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Am 08.11.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

