freenet Aktie News: freenet am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 22,26 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 22,26 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 22,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.726 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,46 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 16,35 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

