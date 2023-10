freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 22,38 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 22,38 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 22,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.090 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,23 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 16,80 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,73 EUR je freenet-Aktie an.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 vorlegen. freenet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

