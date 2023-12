freenet Aktie News: freenet reagiert am Dienstagnachmittag positiv

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,94 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 25,94 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102.959 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 19,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 33,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,54 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

