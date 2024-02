freenet Aktie News: freenet gibt am Mittag ab

So entwickelt sich freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 24,58 EUR ab.

Die freenet-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 24,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 24,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 92.047 Stück.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,88 EUR am 04.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag fester

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX freundlich