freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 29,86 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 29,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.495 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,71 Prozent.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,30 EUR angegeben.

freenet gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

