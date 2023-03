freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Aufschlag

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 24,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 24,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 176.187 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,86 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 29,59 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,41 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 25.03.2022 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie steigt: freenet hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn gesteigert - CEO-Vertrag verlängert

freenet-Aktie: Experten empfehlen freenet im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet