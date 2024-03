freenet Aktie News: freenet reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 26,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 26,08 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,18 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 158.249 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,94 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,76 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

