freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 26,04 EUR. Bei 26,04 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 11.134 Aktien.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,68 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,85 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,76 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab