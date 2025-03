freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 34,00 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,00 EUR. Bei 34,48 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.762 freenet-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,95 EUR.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,63 EUR je freenet-Aktie.

