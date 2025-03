freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 34,46 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 34,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 375.301 freenet-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 33,89 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,95 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,63 EUR fest.

