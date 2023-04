freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel freenet 24,30 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 24,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 24,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.470 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,86 EUR markierte der Titel am 30.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,16 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,62 EUR). Abschläge von 31,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,33 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 22.02.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 675,50 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images