freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,34 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,34 EUR. Bei 25,36 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 46.346 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,60 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,28 EUR.

Am 28.02.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 688,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

