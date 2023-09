freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Nachmittag

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,26 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,26 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 22,46 EUR zu. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 22,18 EUR ein. Mit einem Wert von 22,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 100.238 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,77 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 637,80 EUR, gegenüber 675,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,58 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verloren