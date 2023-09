Aktie im Blick

freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Vormittag zu

06.09.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 22,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 22,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.694 freenet-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 18,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 16,65 Prozent wieder erreichen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 28,77 EUR. freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus. Redaktion finanzen.net

