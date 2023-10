freenet Aktie News: freenet reagiert am Freitagmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,48 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,48 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,62 EUR zu. Bei 22,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 39.013 Stück.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 17,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,73 EUR aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

