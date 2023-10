freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,38 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,38 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 22,62 EUR zu. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 22,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 107.226 Stück.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 18,23 Prozent zulegen. Bei 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,80 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,73 EUR aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 675,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

