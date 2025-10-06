DAX24.391 +0,1%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Profil
Kursentwicklung

freenet Aktie News: freenet reagiert am Montagvormittag positiv

06.10.25 09:27 Uhr
freenet Aktie News: freenet reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,90 EUR 0,36 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 26,66 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,68 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.553 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 2,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
