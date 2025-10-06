freenet Aktie News: freenet reagiert am Montagvormittag positiv
Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,66 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 26,66 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,68 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.553 freenet-Aktien umgesetzt.
Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 2,48 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je freenet-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 EUR je freenet-Aktie belaufen.
