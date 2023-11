freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von freenet zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,52 EUR.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 24,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 24,40 EUR. Mit einem Wert von 24,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77.563 freenet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 19,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 21,64 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die freenet-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.11.2024 dürfte freenet die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

