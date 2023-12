freenet Aktie News: freenet büßt am Mittwochnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,62 EUR abwärts.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 25,62 EUR abwärts. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,62 EUR nach. Bei 25,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 104.895 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,36 EUR am 16.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 24,43 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,54 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 29.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

