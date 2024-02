freenet Aktie News: freenet tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,26 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 24,28 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,12 EUR nach. Bei 24,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.575 freenet-Aktien.

Bei 26,52 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 9,32 Prozent zulegen. Am 04.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 13,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2022 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

