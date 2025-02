freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,18 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,18 EUR. Bei 30,28 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.540 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2025 auf bis zu 30,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 24,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je freenet-Aktie an.

Am 07.11.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

