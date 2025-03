freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 34,50 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 34,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 34,22 EUR. Bei 34,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 138.504 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,80 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,97 Prozent.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,65 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

