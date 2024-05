freenet Aktie News: freenet verliert am Dienstagnachmittag

Kurs der freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 25,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 25,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 25,44 EUR. Bei 25,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 418.276 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 22,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,28 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 28.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag