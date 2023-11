freenet Aktie News: freenet am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 24,36 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,36 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 24,34 EUR. Bei 24,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.724 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 19,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

