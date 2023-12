freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 25,60 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,52 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,52 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.051 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Abschläge von 24,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 675,50 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

