freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 23,82 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,82 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 23,72 EUR. Mit einem Wert von 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 84.596 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 11,34 Prozent zulegen. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je freenet-Aktie.

