freenet Aktie News: freenet tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,12 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,12 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,18 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,08 EUR. Bisher wurden heute 66.026 freenet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 25,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,76 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je freenet-Aktie.

