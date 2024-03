freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,06 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,08 EUR. Zuletzt wechselten 34.994 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 24,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,76 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX