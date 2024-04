freenet Aktie News: freenet legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:46 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,30 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 26,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,32 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 81.131 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,74 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Freitagnachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell